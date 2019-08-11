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Чемпионку России посадили в тюрьму на три года

3.2т Читать материал на украинском

Симоновский районный суд Москвы приговорил чемпионку России по конному спорту Елизавету Трощенкову к трем годам колонии по делу о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

Елизавета Трощенкова

Елизавета Трощенкова

По информации Telegram-канала Mash, спортсменка одолжила у бизнес-партнера 3 млн рублей, не вернула вовремя, и тот обратился в полицию. Трощенкова отдала долг пока шло следствие, однако дело все равно дошло до суда, и тот приговорил ее к реальному тюремному заключению.

Защита девушки обжаловала решение в Мосгорсуде. В настоящее время Трощенкова находится в московском СИЗО №6.

Сама спортсменка никак не отреагировала на судебное решение. Последний пост в ее Instagram был опубликован 30 мая.

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Тема
конный спорт
Место
Россия
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