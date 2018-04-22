Чемпионку РФ довел до самоубийства муж-тиран: итоги спорта 21 апреля

Чемпионка России совершила самоубийство из-за мужа-тирана, хакеры выложили интимные фото популярной спортсменки, а развратное фото чемпионки Украины попало в интернет. "Обозреватель" представляет главные спортивные новости субботы, 21 апреля.

Кроме того, в Европарламенте призвали страны ЕС к бойкоту ЧМ-2018 в России и известный украинский гимнаст принял гражданство РФ и объяснил свой поступок. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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