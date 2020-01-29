Главная Новости
29 января • обновлено в 17:48
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Чемпионку мира из России не пустили на турнир в Германии

587
Читать материал на украинском

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту российская легкоатлетка Мария Ласицкене не примет участие в соревнованиях в немецком Коттбусе.

"Дорогой Коттбус, я очень расстроена, потому что не смогу приехать к вам в этом году. Я все еще не понимаю, почему я не имею права принимать участие в международных соревнованиях. Я глубоко разочарована тем, что осталась вне игры не по своей вине. Такое не может происходить в 21 веке", – написала Ласицкене в Instagram-сторис.

Мария Ласицкене

Мария Ласицкене

European Athletics

Мария Ласицкене сообщила о том, что не сможет участвовать в соревнованиях у себя в Instagram

Мария Ласицкене сообщила о том, что не сможет участвовать в соревнованиях у себя в Instagram

Стоит отметить, что российская легкоатлетка является главной соперницей украинки Юлии Левченко.

Новости
Российских спортсменов призвали подать в суд на РФ

Как сообщал OBOZREVATEL, Мария Ласицкене пригрозила подать в суд на Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), если пропустит зимние международные соревнования из-за санкций против организации.

Узнай первым, когда Суркис продаст «Динамо» у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "допинговый скандал" на OBOZREVATEL.

Темы
допинговый скандал легкая атлетика
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Нечего жрать мельдоний и подменивать анализы)позорище!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги