Чемпионку мира из России не пустили на турнир в Германии

Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту российская легкоатлетка Мария Ласицкене не примет участие в соревнованиях в немецком Коттбусе.

"Дорогой Коттбус, я очень расстроена, потому что не смогу приехать к вам в этом году. Я все еще не понимаю, почему я не имею права принимать участие в международных соревнованиях. Я глубоко разочарована тем, что осталась вне игры не по своей вине. Такое не может происходить в 21 веке", – написала Ласицкене в Instagram-сторис.

Мария Ласицкене European Athletics

Мария Ласицкене сообщила о том, что не сможет участвовать в соревнованиях у себя в Instagram

Стоит отметить, что российская легкоатлетка является главной соперницей украинки Юлии Левченко.

Новости Российских спортсменов призвали подать в суд на РФ

Как сообщал OBOZREVATEL, Мария Ласицкене пригрозила подать в суд на Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), если пропустит зимние международные соревнования из-за санкций против организации.

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