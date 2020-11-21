Чемпионку мира исключили из сборной Беларуси за поддержку протестов

Чемпионку мира 2019 года по фристайлу и многократную победительницу этапов Кубка мира Александру Романовская исключили из сборной Беларуси за поддержку протестов против самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко.

По словам спортсменки, ей и тренеру сборной Беларуси по фристайлу Николай Козеко, который руководит командой с 1993 года, было очень сложно закрыть глаза на происходящее в стране.

"Последствия, естественно, были предсказуемы. Но эта та ситуация, в которой нужно показывать человеческие качества. Да, меня фактически исключили из сборной из-за того, что открыто поддержала протесты. Но сейчас я ни о чем не жалею, потому что чистая совесть всегда важнее. Основной удар пришелся на нас (с Козеко). Тренера еще не убрали, но ему уже прислали письмо о том, что он должен вернуть полученные стипендии за год или даже больше", – цитирует РБК Романовскую.

Ранее чемпионка мира по легкой атлетике Марина Арзамасова отозвала свою подпись из письма с требованиями к власти и перестала высказываться о событиях в стране публично.

Как сообщал OBOZREVATEL: