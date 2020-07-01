Чемпионку мира и Европы ввели в кому после двух операций

Чемпионка мира и Европы по шорт-треку Лара ван Рейвен находится в критическом состоянии из-за расстройства иммунной системы.

27-летняя спортсменка была госпитализирована во время тренировочных сборов с командой во Франции. Самочувствие Ван Рейвен не улучшилось после двух операций. Она продолжает находиться в отделе интенсивной терапии. Врачи ввели ее в состояние искусственной комы.

"Лара борется за свою жизнь. Благодаря огромному упорству ей удалось завоевать титул чемпионки мира на льду, но эта борьба будет еще сложнее. Мы все болеем за нее и надеемся, что ей удастся победить", – цитирует слова тренера спортсменки Йеруна Оттера издание Schaatsen.nl.

На счету Ван Рейвен победа на чемпионате мира по шорт-треку на дистанции 500 м в 2019 году, три "золота" на чемпионатах Европы и "бронза" в командной эстафете на Олимпиаде-2018.

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