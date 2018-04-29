Чемпионку из России сняли в порно: спортивные итоги 28 апреля

Российская чемпионка снялась в порно, а вице-чемпионка России пошла в гости и умерла. "Обозреватель" представляет главные спортивные новости субботы, 28 апреля.
Кроме того, огромный культурист с украинским тризубцем вызвал фурор в Москве и небитый украинский боксер добыл победу нокаутом и завоевал пояс. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы.
Российская чемпионка снялась в порно
Вице-чемпионка России пошла в гости и умерла
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Небитый украинский боксер добыл победу нокаутом и завоевал пояс
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