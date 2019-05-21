Чемпионку Европы из России дисквалифицировали и отобрали титул

Российская легкоатлетка Мария Пономарева, специализирующаяся на спортивной ходьбе, дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Дисквалификация 23-летней спортсменки отсчитывается с 8 марта 2018 года. Пономарева обвиняется в нарушении пункта 32.2 Антидопинговых правил Международной ассоциации легкоатлетических федераций (применение или попытка применения запрещенной субстанции и/или метода), сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Результаты Пономаревой в период с 8 июля 2015 года по 8 марта 2018 года будут аннулированы, таким образом, она будет лишена титула победительницы молодежного чемпионата Европы, который прошел в Эстонии в 2015 году.
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