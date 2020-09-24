Чемпионка мира из Беларуси испугалась последствий и передумала идти против Лукашенко
Чемпионка мира по легкой атлетике Марина Арзамасова отозвала свою подпись из письма с требованиями к власти и перестала высказываться о событиях в стране публично. Арзамасова решила, что принять сейчас нейтралитет –это самый взвешенный подход
По словам титулованной спортсменки, она общалась с двумя замами министра спорта и ей сказали не иметь политических требований
"В первую очередь их смущал первый пункт письма (в нем говорится о требовании признать прошедшие президентские выборы недействительными ввиду многочисленных факторов фальсификаций и давления на избирательные комиссии)", – цитирует Арзамсову pressball.by.
32-летняя минчанка призналась, что открытого ультиматума не было, но смысл беседы оказался предельно ясен.
"Мне просто рассказали о моих дальнейших перспективах. Да и я сама начала их четко понимать. Они мне, конечно же, не понравились. Это полностью вывод отовсюду. Я работаю в спортивном комитете Вооруженных сил, поэтому понимала, что меня могут "отправить в сапоги". Я не получаю зарплату в Министерстве спорта, а получаю ее в спортивном комитете армии. Если я перестану зарабатывать, мне нечем будет кормить двоих детей и я не смогу заниматься спортом", – подытожила легкоатлетка.
Как сообщал OBOZREVATEL:
23 сентября в Минске прошла "инаугурация" незаконно избранного президента Беларуси Александра Лукашенко. Дата церемонии до последнего держалась в тайне, о ней не знали даже члены белорусского правительства.
Белорусские оппозиционеры осудили тайную "инаугурацию" Лукашенко и вышли на массовые протесты по всей стране.
Не обошлось без силовых методов разгона, водометов и раненых среди активистов. Сотни человек были задержаны.
США, Канада, Украина и ряд стран ЕС заявили, что тайная "инаугурация" Лукашенко является нелегитимной, поскольку результаты выборов были сфальсифицированными.