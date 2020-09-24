Чемпионка мира из Беларуси испугалась последствий и передумала идти против Лукашенко

Чемпионка мира по легкой атлетике Марина Арзамасова отозвала свою подпись из письма с требованиями к власти и перестала высказываться о событиях в стране публично. Арзамасова решила, что принять сейчас нейтралитет –это самый взвешенный подход

По словам титулованной спортсменки, она общалась с двумя замами министра спорта и ей сказали не иметь политических требований

"В первую очередь их смущал первый пункт письма (в нем говорится о требовании признать прошедшие президентские выборы недействительными ввиду многочисленных факторов фальсификаций и давления на избирательные комиссии)", – цитирует Арзамсову pressball.by.

32-летняя минчанка призналась, что открытого ультиматума не было, но смысл беседы оказался предельно ясен.

"Мне просто рассказали о моих дальнейших перспективах. Да и я сама начала их четко понимать. Они мне, конечно же, не понравились. Это полностью вывод отовсюду. Я работаю в спортивном комитете Вооруженных сил, поэтому понимала, что меня могут "отправить в сапоги". Я не получаю зарплату в Министерстве спорта, а получаю ее в спортивном комитете армии. Если я перестану зарабатывать, мне нечем будет кормить двоих детей и я не смогу заниматься спортом", – подытожила легкоатлетка.

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