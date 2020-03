Чемпионка UFC изуродовала соперницу, добыв "одну из лучших побед в истории"

Чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшей категории Вэйли Чжан на турнире UFC 248 защитила титул в бою с представительницей Польши Йоанной Енджейчик.

По ходу поединка Енджейчик пропустила несколько сильных ударов по лицу, из-за чего у нее появилась огромная гематома. Пользователей Twitter ужаснуло состояние лица польской спортсменки. Некоторые посчитали, что китайская спортсменка изуродовала претендентку. Кроме того, многие юзеры назвали этот бой одним из лучших в истории UFC.

Guys, leave Israel Adesanya vs Yoel Romero boring fight first.



You see this Zhang Weili vs Joanna Jedrzejczyk fight? It was a cracker! 💥💥💥



None of these ladies came in with water... both flaming hot with strikes.



What a night! #UFC248



