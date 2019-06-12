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Чемпионка США трагически умерла в 32 года

1.9тЧитать материал на украинском

Известная бегунья Габриэль Грюнвальд скончалась от онкологического заболевания в возрасте 32 лет.

Чемпионка США на дистанции 3000 метров в закрытых помещениях боролась с раком около десяти лет. По словам ее супруга, Габриэль умерла во сне.

Спортсменка не бросала тренировок и продолжала выступать на фоне борьбе с заболеванием. В 2016-м Грюнвальд решила, что ей удалось победить рак, однако, как выяснилось при обследовании, ей потребовалось дальнейшее лечение.

На чемпионате мира-2014 в той же дисциплине она показала девятый результат. В 2011-м она участвовала в национальном отборе к Олимпиаде в Лондоне, где финишировала четвертой.

Габриэль Грюнвальд

Габриэль Грюнвальд

Instagram

Габриэль Грюнвальд

Габриэль Грюнвальд

Instagram

Габриэль Грюнвальд

Габриэль Грюнвальд

Instagram

Габриэль Грюнвальд

Габриэль Грюнвальд

Instagram

Габриэль Грюнвальд

Габриэль Грюнвальд

Instagram

Габриэль Грюнвальд

Габриэль Грюнвальд

Instagram

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