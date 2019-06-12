Чемпионка США трагически умерла в 32 года

Известная бегунья Габриэль Грюнвальд скончалась от онкологического заболевания в возрасте 32 лет.

Чемпионка США на дистанции 3000 метров в закрытых помещениях боролась с раком около десяти лет. По словам ее супруга, Габриэль умерла во сне.

Спортсменка не бросала тренировок и продолжала выступать на фоне борьбе с заболеванием. В 2016-м Грюнвальд решила, что ей удалось победить рак, однако, как выяснилось при обследовании, ей потребовалось дальнейшее лечение.

На чемпионате мира-2014 в той же дисциплине она показала девятый результат. В 2011-м она участвовала в национальном отборе к Олимпиаде в Лондоне, где финишировала четвертой.

Габриэль Грюнвальд Instagram

Габриэль Грюнвальд Instagram

Габриэль Грюнвальд Instagram

Габриэль Грюнвальд Instagram

Габриэль Грюнвальд Instagram

Габриэль Грюнвальд Instagram

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