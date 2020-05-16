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16 мая • обновлено в 23:47
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Чемпионка Перу по борьбе найдена мертвой в хостеле

2.6т
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Чемпионка Перу по спортивной борьбе и участница Панамериканских игр – 2019 Джаннетт Мальки Пече скончалась в возрасте 31 года.

Спортсменка и мать двоих детей была найдена мёртвой в хостеле в городе Кальяо, расположенном невдалеке от Лимы.

Джаннетт Мальки Пече с детьми

Джаннетт Мальки Пече с детьми

IPD

Причины смерти не называются, но, по мнению La Fiesta de Lima, гибель спортсменки стоит в ряду убийств женщин в результате роста насилия во время пандемии коронавируса.

Полиции известно, что в хостел спортсменка вошла вместе с мужчиной, а на её лице впоследствии были обнаружены следы побоев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Махачкале скоропостижно скончался главный тренер женской сборной России по вольной борьбе Магомед Алиомаров.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
спортивная борьба
Место
Перу Лима
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