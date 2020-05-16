Чемпионка Перу по борьбе найдена мертвой в хостеле

Чемпионка Перу по спортивной борьбе и участница Панамериканских игр – 2019 Джаннетт Мальки Пече скончалась в возрасте 31 года.

Спортсменка и мать двоих детей была найдена мёртвой в хостеле в городе Кальяо, расположенном невдалеке от Лимы.

Джаннетт Мальки Пече с детьми IPD

Причины смерти не называются, но, по мнению La Fiesta de Lima, гибель спортсменки стоит в ряду убийств женщин в результате роста насилия во время пандемии коронавируса.

Полиции известно, что в хостел спортсменка вошла вместе с мужчиной, а на её лице впоследствии были обнаружены следы побоев.

El deporte peruano está de luto. Nuestra deportista de lucha, Jannette Mallqui Peche, fue campeona nacional categoría Sub 23 (-55kg) y octavo lugar en los Panamericanos Lima 2019. ¡Hasta siempre, Jannette! 🖤 ➡️ https://t.co/r8doUdNO8k pic.twitter.com/RCwzp0GlYt — ipdperu (@ipdperu) May 15, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL, в Махачкале скоропостижно скончался главный тренер женской сборной России по вольной борьбе Магомед Алиомаров.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!