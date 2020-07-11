Чемпионка мира умерла после тренировки в сборной

Максим Богданов Другие виды спорта 18:27, 11.07.2020 Обновлено: 18:30, 11.07.2020

Чемпионка мира и пятикратная чемпионка Европы по шорт-треку Лара ван Рейвен умерла в 27 лет в одной из больниц Франции, сообщает пресс-служба Королевского союза конькобежцев Нидерландов.

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Бронзовой призерке Олимпиады в Пхенчхане стало плохо во время тренировки в составе нидерландской сборной. 25 июня спортсменка была госпитализирована, а 29 июня ее ввели в состояние искусственной комы. Девушка скончалась, не приходя в сознание. Отмечается, что Ван Рейвен страдала от расстройства иммунной системы, развившегося после операции на плече.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне чемпион мира по футболу 1966 года в составе сборной Англии Джек Чарльтон умер в возрасте 85 лет после продолжительной болезни.

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