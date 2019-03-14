Чемпионка мира разделась на матче в России — опубликовано видео

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева исполнила свой популярный номер с раздеванием на хоккейном матче между петербургским СКА и ярославским "Локомотивом".

Туктамышева выступала в форме стюардессы, верхнюю часть которой сняла во время проезда перед трибуной, оставшись в бюстгальтере. Зрители отреагировали бурными аплодисментами.

Как сообщал OBOZREVATEL, впервые этот номер фигуристка показала в прошлом году во время показательного выступления на Гран-при в Канаде. Иностранные спортсмены после этого запустили флешмоб #TuktikChallenge, участники которого раздеваются на льду.

Позже на этапе Гран-при NHK Trophy в Японии Туктамышева повторила свой скандально-откровенный танец.

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