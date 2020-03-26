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26 марта • обновлено в 19:31
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Чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова устроила тренировку в ванной

1.9т
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Шестикратная чемпионка мира по плаванию из России Юлия Ефимова опубликовала видео тренировки в ванне.

В ролике девушка плещет ногами в наполненной пеной ванной. "Тренировка по плаванию в домашних условиях", – написала Юлия в сторис.

27-летняя двукратная серебряная призерка Олимпийских игр присоединилась к челленджу "Оставайся дома", который набрал популярность в связи с распространением коронавируса 23 марта. Тогда она показала в Instagram видео тренировки в нижнем белье.

Ранее Ефимова вместе с подругой прогулялись по калифорнийскому берегу, где сфотографировались без верхней части купальника. Грудь они прикрыли ананасами.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Юлия Ефимова
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