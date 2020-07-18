Чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерина Александровская погибла, выпав с шестого этажа в столице России, сообщает Telegram-канал "112".

Чемпионка мира по фигурному катанию разбилась, выпав из окна в Москве, – СМИ t.me/ENews112/7332

Смерть 20-летней уроженки Москвы, тело которой обнаружили под окнами многоэтажного дома, подтверждает ТАСС, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах.

"В настоящий момент рассматриваются несколько версий случившегося. Но основная – несчастный случай", – сообщил источник. По его словам, ранее девушка уже пыталась покончить с собой после перенесенной травмы.

Екатерина Александровская и Харли Уиндзор

Александровская родилась в Москве. До 2011 года спортсменка выступала в одиночном катании. Весной 2012 года после переезда в Украину впервые встала в пару с украинским участником I зимних юношеских Олимпийских игр Владиславом Лысовым. В 2014 году вернулась в Москву и стала выступать с Александром Епифановым

В 2016 году Екатерина сменила спортивное гражданство с российского на австралийское. В паре с Харли Уиндзором она завоевала "золото" ЧМ среди юниоров. Кроме того, дуэт дважды выигрывал чемпионат Австралии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России на улице внезапно умер бывший защитник клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталc" и "Ванкувер Кэнакс" Алексей Тезиков.