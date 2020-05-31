Двукратная чемпионка мира по тайскому боксу и боец смешанного стиля (ММА) Антонина Шевченко из Киргизии показала свое лицо после поражения от американки Кэтлин Чукагян на турнире UFC on ESPN 9.

"ММА тяжелый спорт, но это мой путь, и я вернусь сильнее", — написала спортсменка под фотографией, на котором видны многочисленные синяки, ссадины и кровоподтеки.

Антонина Шевченко @antoninapantera

Антонина Шевченко (справа)

Антонина Шевченко (снизу)

Антонина Шевченко (слева)

Антонина Шевченко (слева)

Антонина Шевченко (справа)

Антонина Шевченко (слева)

Антонина Шевченко

Антонина Шевченко (до боя) @antoninapantera

Антонина Шевченко (до боя) @antoninapantera

Как сообщал OBOZREVATEL, в главном бою турнира UFC on ESPN 9 в Лас-Вегасе бывший чемпион в полусреднем весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американец Тайрон Вудли потерпел разгромное поражение от Гилберта Бернса.