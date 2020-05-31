Девушка-боец UFC Антонина Шевченко показала свое лицо после 45 пропущенных ударов

Максим Богданов Другие виды спорта 11:43, 31.05.2020 Обновлено: 11:54, 31.05.2020

Двукратная чемпионка мира по тайскому боксу и боец смешанного стиля (ММА) Антонина Шевченко из Киргизии показала свое лицо после поражения от американки Кэтлин Чукагян на турнире UFC on ESPN 9.

"ММА тяжелый спорт, но это мой путь, и я вернусь сильнее", — написала спортсменка под фотографией, на котором видны многочисленные синяки, ссадины и кровоподтеки.

Антонина Шевченко
@antoninapantera
Антонина Шевченко (справа)
Антонина Шевченко (снизу)
Антонина Шевченко (слева)
Антонина Шевченко (слева)
Антонина Шевченко (справа)
Антонина Шевченко (слева)
Антонина Шевченко
Антонина Шевченко (до боя)
@antoninapantera
Антонина Шевченко (до боя)
@antoninapantera

Как сообщал OBOZREVATEL, в главном бою турнира UFC on ESPN 9 в Лас-Вегасе бывший чемпион в полусреднем весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американец Тайрон Вудли потерпел разгромное поражение от Гилберта Бернса.

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