5-кратная чемпионка мира о Донецке: случилось самое страшное, что может быть

Пятикратная чемпионка мира по синхронному плаванию Марина Голядкина рассказала о начале войны на востоке Украины.

23-летняя спортсменка родилась в Донецке, до 2015 года выступала за сборную команду Украины, затем приняла гражданство России и уехала в столицу РФ.

"Я бы в любом случае уехала. Я один раз приезжала – мы забирали бабушку и дедушку в Москву. Это было лет пять назад, больше не ездила. Конечно, грустно. Я очень любила свой город, там красиво было. Никогда не думала и не представляла, что это может коснуться меня. Не думаешь, что в твой город могут прийти и стрелять. Все это было в книжках, в истории, но я никогда не думала, что это реально может случиться в нашем городе, в нашем доме. Это самое страшное, что может быть", – цитирует Голядкину sports.ru.

Ранее Марина Голядкина рассказала о смене гражданства на российское, заявив, что "ей повезло".