Чемпионка мира из России завершила карьеру в 22 года: эффектные фото спортсменки

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова объявила о завершении профессиональной карьеры в 22 года.

Несмотря на это, в интервью изданию ТАСС спортсменка заявила, что не собирается окончательно уходить из этого вида спорта. Россиянка объяснила, что приняла такое решение, поскольку для реализации планов на будущее ей нужно оставаться полностью здоровой.

"Я официально объявляю о завершении своей спортивной карьеры. Это был прекрасный путь длиной в 16 лет. Я не ухожу из гимнастики. Это моя жизнь, моя любовь, моя страсть. Мне всего 22 года, впереди у меня вся жизнь, много планов, целей и желаний. Во многом они связаны именно с гимнастикой. Чтобы это сделать, я должна быть полностью здоровой, и именно здоровью я сейчас посвящаю большую часть своей жизни и именно в его пользу делаю свой выбор", – рассказала Солдатова.

Она является трехкратной чемпионкой мира в командном зачете (2014, 2015, 2018), чемпионкой мира в упражнении с лентой (2018), трехкратной победительницей ЧЕ в командном зачете (2015, 2017, 2019) и чемпионкой России в индивидуальном многоборье (2016).

OBOZREVATEL предлагает своим читателям взглянуть на самые эффектные снимки Солдатовой, опубликованные у нее в Instagram.

Александра Солдатова в кофте с декольте Instagram Александры Солдатовой

Александра Солдатова в черном боди и гетрах Instagram Александры Солдатовой

Александра Солдатова показала растяжку Instagram Александры Солдатовой

Александра Солдатова в бассейне Instagram Александры Солдатовой

Александра Солдатова отвернулась от камеры Instagram Александры Солдатовой

Александра Солдатова в боди телесного цвета Instagram Александры Солдатовой

Александра Солдатова с мячом Instagram Александры Солдатовой

Александра Солдатова в черном боди Instagram Александры Солдатовой

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