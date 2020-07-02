Чемпионка мира из России назвала "гребаным стыдом" ситуацию с ВФЛА

Чемпионка мира по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова прокомментировала информацию о том, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) не смогла в срок выплатить World Athletics штраф в размере 5 миллионов долларов.

Шестикратная чемпионка России в помещении назвала ситуацию "гребаным стыдом".

"Просто руки опускаются. Почти 5 лет, а мы снова на том же месте. Пожалуйста, идите лесом все, кто считает, что "ничего страшного, этот сезон не важен". Важен. И этот, и прошлый зимний и будущий зимний", – написала спортсменка в Instagram.

Instagram Анжелики Сидоровой

По словам россиянки ей часто пишут люди, которые советуют идти работать на завод.

"Похоже, что пришло время и мне подумать над этим вопросом. Возможно тогда все будет восприниматься по-другому. Ну по крайней мере, я на это надеюсь", – отметила Сидорова.

Как сообщал OBOZREVATEL, трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту российская легкоатлетка Мария Ласицкене заявила, что может покинуть сборную России из-за скандала со штрафом ВФЛА.