Чемпионка мира – чиновникам России: "спасибо" за позор

Максим Иншаков Другие виды спорта 13:58, 14.11.2020 Обновлено: 14:52, 14.11.2020

Российская трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене отреагировала на пятилетие со дня отстранения российских легкоатлетов от международных соревнований, опубликовав пост с хэштегом #позор.

У себя в сторис титулованная спортсменка "поблагодарила" Минспорт, Олимпийский комитет России (ОКР) и Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) за произошедшее.

"Когда и пяти лет на возврат флага и гимна мало. "Спасибо", родные Минспорт, ОКР и ВФЛА за "заботу" о спортсменах и за ударную пятилетку", – написала 27-летняя прыгунья.

Позже пост был удален.

Пост Ласицкене в Instagram
Instagram Марии Ласицкене

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшего главу Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентина Балахничева приговорили к трем годам тюремного заключения по делу о сокрытии положительных допинг-проб спортсменов из РФ.

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