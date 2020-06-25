Чемпионка из Харькова организовала бордели с русскими проститутками, – прокуратура Израиля

Прокуратура Израиля обвиняет бывшую чемпионку страны по легкой атлетике и действующую рекордсменку страны по семиборью 51-летнюю Светлану Гнездилову в организации сети борделей в Израиле, а также вербовке женщин из России и других стран СНГ, сообщают Вести.

Бывшая спортсменка родилась в Харькове, но вместе с мужем (его тоже задержали за соучастие) репатриировалась в 1996-м в Израиль. За новую страну она выступала в беге на 100 м с барьерами и в семиборье. Участвовала в чемпионатах Европы и мира.

Гнездиловым предъявлен целый список обвинений: сутенерство, склонение к проституции, торговля женщинами, реклама сексуальных услуг, содержание борделей, отмывание денег и еще несколько налоговых преступлений.

Место где был организован один из борделей Фото: Ярив Кац - Вести

Всю группировку несколько лет разрабатывали представители центрального округа полиции, налоговая служба и управление социальной защиты.

Как сообщал OBOZREVATEL, словенский арбитр ФИФА Славко Винчич был задержан на вечеринке с проститутками во время спецоперации спецназа в окрестностях боснийского города Биелина.