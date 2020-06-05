Чемпионка Европы среди юниоров погибла в Кишиневе, выпав с 16 этажа

Чемпионка Европы по настольному теннису среди юниоров из Молдовы Лиза Медвецки трагически погибла в столице страны Кишиневе.

Как сообщает Регион Online, девушка выпала с 16 этажа дома. Инцидент произошел еще 1 июня. Спортсменке был всего 21 год.

Семья чемпионки не верит в версию полиции о самоубийстве. Родные Медвецки утверждают, что Лиза любила жизнь и строила грандиозные планы на будущее. По их версии произошла нелепая случайность, которая и стоила жизни молодой теннисистке.

Лиза Медвецки страница "Кишинев в теме" во ВКонтакте

Медвецки была мастером спорта по настольному теннису. На ее счету "золото" чемпионата Европы 2010 года, а также победы на региональных и национальных турнирах Молдовы.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион мира и 8-кратный чемпион России по боксу Ильяс Галимов умер в Москве от коронавируса.

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