Чемпионка Европы рассказала о разрухе в Крыму: спортивные итоги 26 июля
Чемпионка Европы по фигурному катанию Александра Бойкова рассказала о поездке в Крым, а украинский футболист Андрей Ярмоленко отметился голом за "Вест Хэм".
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 26 июля.
Кроме того, главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко показал, как отдыхает с семьей. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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