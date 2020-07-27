Чемпионка Европы рассказала о разрухе в Крыму: спортивные итоги 26 июля

Чемпионка Европы по фигурному катанию Александра Бойкова рассказала о поездке в Крым, а украинский футболист Андрей Ярмоленко отметился голом за "Вест Хэм".

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 26 июля.

Кроме того, главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко показал, как отдыхает с семьей. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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