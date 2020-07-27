МоваЯзык

Топ-темы:

Чемпионка Европы рассказала о разрухе в Крыму: спортивные итоги 26 июля

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Другие виды спорта
1,1 т.
Чемпионка Европы рассказала о разрухе в Крыму: спортивные итоги 26 июля

Чемпионка Европы по фигурному катанию Александра Бойкова рассказала о поездке в Крым, а украинский футболист Андрей Ярмоленко отметился голом за "Вест Хэм".

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 26 июля.

Кроме того, главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко показал, как отдыхает с семьей. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Чемпионка Европы про Крым: разруха и бедность в этих краях отталкивают и вызывают сожаление

Горуна: не хочу воевать на Донбассе, чтобы не рисковать семьей и Олимпиадой

Ярмоленко забил необычный спасительный гол, выйдя на замену в АПЛ

Шевченко показал, как отдыхает с Пазик и детьми в Италии

У меня отвращение к Усику и Ломаченко, – чемпион Украины по каратэ Горуна

Бойко обратился к болельщикам "Динамо" из-за Луческу

Непобедимая боксерша продала фанату грязные носки за 17700 грн

Чемпионат АнглииФК Вест ХэмВасилий ЛомаченкоСтанислав ГорунаАндрей ШевченкоАндрей Ярмоленко
Поделиться в Facebook
  2. Спорт
  3. Другие виды спорта