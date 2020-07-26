Чемпионка Европы про Крым: разруха и бедность в этих краях отталкивают и вызывают сожаление

Максим Иншаков Другие виды спорта 13:56, 26.07.2020

Знаменитую российскую фигуристку Александру Бойкову, которая отправилась на отдых в оккупированный Крым, шокировал уровень жизни на полуострове.

Титулованная 18-летняя спортсменка ехала 4,5 часа от Ялты до Нового света, и была поражена состоянием транспортных развязок и отсутствием инфраструктуры.

"По дороге ты проезжаешь несколько городков, и, честно говоря, становится жалко тех людей, которые в них живут. Вот ты живёшь на берегу моря, и, кажется, что лучше ничего и не представить. Но та разруха и бедность, царящие в этих краях, просто отталкивает и вызывает сожаление. Нет никакой инфраструктуры и местным жителям, а тем более туристам там просто нечем заняться", – написала девушка в Instagram.

Александра Бойкова шокирована ситуацией в Крыму
Instagram Александры Бойковой

Бойкова выступает в паре с Дмитрием Козловским. Они стали чемпионами Европы 2020 года, бронзовыми призерами чемпионата Европы-2019, чемпионами России-2020 и серебряными призерами юниорского чемпионата мира-2017.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бойкова снялась в купальнике после сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ)

Комментировать
Спорт Другие виды спорта

Смотрите также

Наемники России на Донбассе открыли огонь по ВСУ из тяжелого оружия – ООС

Врач сборной Украины по футболу умер от коронавируса в 48 лет

Трошки зради напередодні припинення вогню на Донбасі

Кличко поймал на улице Киева двух "граффитчиков" и вызвал полицию

В Крыму 3-летнего сына политзаключенного нашли мертвым: все детали