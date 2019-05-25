Чемпионат Германии остановили после смертельной трагедии

Участник чемпионата Германии по ралли немец Кай Гюнтер из команды Renault скончался в возрасте 48 лет после происшествия во время прохождения трассы.

Автомобиль Гюнтера врезался в дерево во время этапа в городе Цвиккау, сообщает TACC со ссылкой на местные СМИ.

Кай Гюнтер Focus

Штурман Гюнтера, Себастьян Уокер, был доставлен в больницу с серьезными травмами. О его состоянии в настоящий момент не сообщается. Отмечается, что другие участники ралли не пострадали.

Организаторы ралли опубликовали заявление, в котором подтвердили гибель Гюнтера и выразили глубокие соболезнования родным и близким пострадавших. Дальнейшие заезды этапа были отменены.

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