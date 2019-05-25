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Чемпионат Германии остановили после смертельной трагедии

1.2тЧитать материал на украинском

Участник чемпионата Германии по ралли немец Кай Гюнтер из команды Renault скончался в возрасте 48 лет после происшествия во время прохождения трассы.

Автомобиль Гюнтера врезался в дерево во время этапа в городе Цвиккау, сообщает TACC со ссылкой на местные СМИ.

Кай Гюнтер

Кай Гюнтер

Focus

Штурман Гюнтера, Себастьян Уокер, был доставлен в больницу с серьезными травмами. О его состоянии в настоящий момент не сообщается. Отмечается, что другие участники ралли не пострадали.

Организаторы ралли опубликовали заявление, в котором подтвердили гибель Гюнтера и выразили глубокие соболезнования родным и близким пострадавших. Дальнейшие заезды этапа были отменены.

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Место
Германия
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Тамбовцев Олег
Тамбовцев Олег
Искренние соболезнования родным, друзьям и поклонникам.
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леня зе
леня зе
Тамбовцев Олег, не думаю ,что оные читают OBOZ .LOL
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