Чемпионат Европы-2018 по футзалу: расписание, результаты матчей

В Словении 30 января стартовал 11-й Чемпионат Европы по футзалу. Финальная часть турнира, в которой принимают участие 12 команд, пройдет в течение двух недель и завершится 10 февраля.

Сборная Украины сумела занять второе место в группе С, где ее соперниками были Португалия и Румыния, и выйти в плей-офф. "Желто-синие" стартовали сумасшедшей победой со счетом 3:2, совершив невероятный камбэк. А затем в невероятном по накалу матче уступили Португалии 3:5.

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Календарь матчей ЧЕ-2018 по футзалу

ГРУППОВОЙ ЭТАП

30 января, вторник

Словения – Сербия - 2:2

Голы: Фетич, 4, Врховец, 15 – Рамич, 18, Томич, 40

Россия – Польша 1:1

Голы: Чишкала, 35 - Кубик 40

31 января, среда

Португалия – Румыния 4:1

Голы: Педро Кари, 4, Фабиу Сесилиу, 19, Рикардиньо, 36, Бруно Коэльо, 37 - Думитру Стойка, 34

Испания – Франция – 4:4

Голы: Адольфо, 11, Аздин Айгун, 20 (автогол), Солано, 27, Бебе, 38 – Абдессамад Мохаммед, 9, Самир Алла, 17, Сухейль Мухудин, 21, Карлос Ортис, 27 (автогол)

1 февраля, четверг

Польша – Казахстан – 1:5

Доминик Солецки, 28 – Тайнан, 3, Биржан Оразов, 9, Серик Жаманкулов, 20, Михаил Першин, 20, Дуглас, 37

Сербия – Италия – 1:1

Драган Томич, 30 – Массимо Де Лука, 32

2 февраля, пятница

Франция – Азербайджан - 3:5

Голы: Ландри Н’Галя, 7, Абдессамад Мохаммед, 21, Сухейль Мухудин, 40 - Болинья, 3, Болинья, 23, Болинья, 24, Эвертон Кардозо, 29, Эдуардо, 38

Румыния – Украина - 2:3

Голы: Савио Валадарес, 5, Флорин Игнат, 11 - Тарас Королишин, 20, Александр Педяш, 28, Петр Шотурма, 40

3 февраля, суббота

Казахстан – Россия – 1:1

Голы: Дуглас, 24 – Эдер Лима, 2

Италия – Словения – 1:2

Голы: Умберто Онорио, 4 – Игор Осредкар, 31, 39

4 февраля, воскресенье

Украина – Португалия – 3:5

Голы: Владимир Разуванов, 28, Тарас Королишин, 32, Петр Шотурма, 40 – Бруно Коэльо, 3, Тиаго Бриту, 13, Педро Кари, 34, Нилсон, 36, Рикардиньо, 37

Азербайджан – Испания – 0:1

Гол: Пола, 14

1/4 ФИНАЛА

5 февраля, понедельник

Сербия - Казахстан - 1:3

Голы: Райчевич, 36 - Жаманкулов, 7, Тайнан, 23, Дуглас Жуниор, 40

Словения - Россия - 0:2

Голы: Эдер Лима, 27, Робиньо, 40

6 февраля, вторник

19:00. Португалия - Азербайджан

22:00. УКРАИНА - Испания

1/2 ФИНАЛА

8 февраля, четверг

МАТЧ ЗА 3-Е МЕСТО

10 февраля, суббота

ФИНАЛ

10 февраля, суббота

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