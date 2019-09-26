Чемпиона Украины изрезали в Полтаве: спортсмен в реанимации - опубликовано видео

Чемпион Украины по тхэквондо и серебряный призер Дефлимпийских Игр-2017 Вадим Боярин попал в реанимационное отделение 1-й городской клинической больницы Полтавы с ранениями живота и шеи.

Также Боярин нуждался в переливании крови. К счастью проникающих ранений нет, и по словам врачей жизни Вадима ничего не угрожает.

Истекая кровью спортсмен, который страдает нарушениями слуха и речи, пришел в магазин в людное место, после чего посетители оказали ему необходимую домедицинскую помощь, вызвали "скорую" и полицию, сообщает издание "Полтавщина Спорт"

Копы смогли оперативно выяснить, кто же совершил нападение. Им оказался спортсмен-дефлимпиец Филипп Полтавец (настольный теннис).

Предварительно было установлено, что вечером 24 сентября в квартире, которую он арендует, между спортсменами произошел конфликт на бытовой почве, который закончился поножовщиной. Полтавец также с телесными повреждениями попал в больницу.

По словам представителя Главного управления Нацполиции в Полтавской области Юрия Сулаева, в квартире, где произошел конфликт между дефлимпийцами, нашли "предмет, похожий на бульбулятор" и "вещество растительного происхождения похожее на наркотическое".

Правоохранители выясняют все детали инцидента и проверяют, употребляли спортсмены наркотические средства.

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