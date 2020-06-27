Чемпиона по тхэквондо убила гантелей мать, – следствие раскрыло детали

Галина Морозова на допросе с СКР. кадр из видео

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение астраханке Галине Морозовой, замуровавшей тело 12-летнего чемпиона по тхэквондо Саши Парахнякова в бетон.

Женщина убила своего сына гантелей и выбросила в реку орудие преступления, а также телефон ребенка, сообщается на сайте СУ СКР по Астраханской области.

Женщина признала свою вину и рассказала, что убила мальчика после ссоры. Со своим старшим сыном она спрятала в погребе тело убитого, после чего залила бетоном. Орудие убийства и мобильный телефон Саши она бросила в реку.

Галина Морозова и Саша Парахняков ru.telegram.one

По версии следствия, 4 марта мальчик ушел домой на всю ночь и вернулся домой под утро. Из-за этого у них с матерью произошел скандал.

"Обвиняемая дождалась момента, когда сын уснет, а потом нанесла один удар в область головы острой частью пластиковой кисточки и несколько ударов гантелью. От полученных повреждений несовершеннолетний скончался на месте", – говорится в сообщении пресс-службы СКР.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, что замуровавшая юного чемпиона по тхэквондо в бетон россиянка собиралась стать губернатором.