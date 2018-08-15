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Чемпиона ММА зарезали: появилось видео момента убийства

7.2тЧитать новость на украинском

В интернете появилось видео момента убийства чемпиона Узбекистана по боям смешанного стиля (MMA) Джамшида Кенжаева. Инцидент произошел в ночном клубе "Аурум 898" в Ташкенте.

На записи видно, как Кенжаева и его друга повалили на землю и начали бить - ногами, битами и стулом. Позже один из участников драки выхватил нож у спортсмена и нанес ему несколько ударов в грудь.

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Напомним, что 25-летнего Джамшида Кенжаева убили его же ножом сотрудники охраны ночного клуба в столице Узбекистана. По данным СМИ, конфликт между мужчинами начался на почве того, что чемпиона хотел пронести в заведение оружие, а охрана ему это запрещала.

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Тема
MMA
Место
Узбекистан
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