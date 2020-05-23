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23 мая • обновлено в 17:46
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Чемпиона мира Луво Маньонга задержали за пьянство в парке

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Чемпион мира по прыжкам в длину южноафриканец Луво Маньонга был задержан за распитие спиртных напитков в парке, сообщает BBC Sport.

Согласно полицейскому рапорту, Маньонга был пойман в парке Тубелитша в Каяманди, расположенном в пригороде Стелленбоша на окраине знаменитого винодельческого района Западной Капской провинции.

Луво Маньонга

Луво Маньонга

@luvomanyonga

Сообщается, что в ближайшее время 29-летний спортсмен предстанет перед судом. Ему грозит штраф в размере 140 долларов за нарушение режима самоизоляции, введенного в ЮАР из-за пандемии коронавируса.

В 2012 году Маньога был дисквалифицирован на 18 месяцев после того, как в его организме были обнаружены наркотики. Затем спортсмен лечился от метамфетаминовой зависимости. Луво пришлось пропустить Олимпийские игры в Лондоне после того, как он выиграл "золото" на чемпионате мира среди юношей до 20 лет в 2010 году.

Позже Маньонга привлек внимание всего мира легкой атлетики своей реабилитацией благодаря поддержке со стороны ключевых людей как внутри, так и за пределами спортивного мира.

Он победил свою зависимость в 2015 году, переехав в Преторию, чтобы возобновить свою карьеру. В итоге южноафриканец вернулся в спорт и в 2016 году стал серебряным призером Олимпиады в Рио де Жанейро. Спустя год Маньонга выиграл чемпионат мира.

"Я концентрируюсь на одном дне и держусь подальше от всего, что может привести меня к рецидиву - алкоголь, уход из дома, это не часть моей жизни на данный момент", – сказал он после того, как стал чемпионом мира в 2017 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный голландский спортсмен Юри ван Гелдер был исключен из национальной сборной по спортивной гимнастике, выступавшей на Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро. После победы на квалификации ван Гелдер покинул Олимпийскую деревню, вернувшись утром следующего дня в состоянии алкогольного опьянения.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
легкая атлетика
Место
ЮАР
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