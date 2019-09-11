Чемпиона мира по кикбоксингу зарезали в уличной драке

Семикратный чемпион Узбекистана по кикбоксингу и чемпион мира по К1 МС Муслимбек Омонов погиб в массовой драке в Ташкенте.
23-летний боец получил тяжелые травмы, от которых впоследствии скончался.
Муслимбек Омонов
Как сообщает РИА "Новости", 11 сентября примерно в 00.50 по местному времени в одном из кафе столицы, расположенном в Юнусабадском районе, произошел конфликт между двумя компаниями. Молодые люди отправились выяснять отношения на улицу, сели в машины и доехали до соседнего района — Шайхантахурского, где в ходе драки спортсмен получил смертельный удар ножом.
"В результате трое участников драки с полученными телесными повреждениями обратились в больницу, где один из них, 23-летний Муслимбек Омонов, несмотря на усилия врачей, скончался", — говорится в сообщении пресс-службы ташкентского ГУВД,
Открыто дело по статье "умышленное тяжкое телесное повреждение", санкция которой предусматривает наказание от 8 до 10 лет лишения свободы. Отмечается, что все участники драки установлены.
Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году в одном из ночных клубов Ташкента зарезали чемпиона Узбекистана по боям смешанного стиля (MMA) . 25-летний спортсмен пытался пронести в заведение нож, однако был убит одним из охранников.
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