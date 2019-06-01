Чемпиона мира из Украины избили рэкетиры

Украинец Михаил Харук, выигравший в апреле чемпионат мира по сноуборду среди юниоров, стал жертвой злоумышленников на Ивано-Франковщине.

В селе Ильцы Верховинского района на спортсмена напали рэкетиры. Бандиты, которых Михаил видел первый раз в жизни, брызнули ему в глаза слезоточивым газом, намекнув, что с ними надо делиться, и что в ближайший вечер они ждут с данью его папу. "Этот вопрос надо закрыть", - сказали те напоследок.

Михаил Харук Главком

Отец Михаила, который всю жизнь был музыкантом, и воспитывает образцовый танцевальный коллектив в местной школе, угрозы бандитов проигнорировал.

Через 10 дней Михаил вместе с другом приехали в райцентр на автомобиле, чтобы на городском стадионе посмотреть футбольный матч местной любительской команды. Все те же злоумышленники вновь брызнули в него из баллончика, сильно ударив ногой в грудь.

Михаил успел сесть в машину и сбежать, а его мать на следующий день написала заявление в полицию.

"Мария Харук обратилась к нам с заявлением и мы начали уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений, по признакам преступления, предусмотренного статьей 125, часть 1. Сейчас мы проводим досудебное расследование. Лично общался с этим мальчиком. Он сказал, что ему брызнули газовым баллончиком и ударили в туловище с левой стороны. Если требовали деньги, то надо обращаться с отдельным заявлением", - цитирует "Главком" начальника районного управления Национальной полиции Богдана Сокола.

Не для прессы местные жители рассказали, что компания чувствует себя так безнаказанно, потому что у нее "крыша" в полиции. Именно поэтому, мол, заявление Марии Харук утонет среди десятков других не доведенных до логического завершения дел.

Пока же Михаил Харук предпочитает поменьше выходить из дома. Особенно после того, как услышал в свой адрес следующее: "Пока мы не закроем этот вопрос, ты по району ходить не будешь". При этом спортсмен отмечает, что по дороге на тренировку его автомобиль преследуют. Причем представители другой банды.

Отметим, что каких-то особых средств, кроме нескольких благодарностей, Михаил Харук за свою победу на чемпионате мира не получил. Ему присвоили звание мастера спорта международного класса и включили в состав национальной сборной. Но зарплату согласно штатному расписанию он начнет получать только с началом сезона-2019/2020.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в феврале украинка Аннамари Данча выиграла первую в истории Украины медаль в сноуборде.

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