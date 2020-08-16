Чемпиона мира во время велогонки сбила бабушка на авто. Видео

Чемпион мира-2018 в командной гонке Максимилиан Шахманн попал в аварию на последних километрах однодневной гонки Джиро ди Ломбардия, проходящей в Италии.

26-летний немецкий велогонщик команды Bora – Hansgrohe ехал по трассе, когда на спуске внезапно появился автомобиль, решивший повернуть прямо перед ним.

За рулем была пожилая итальянка, которая очень удивилась, узнав, что эта трасса закрыта и тут проходят соревнования.

В итоге Шахманн финишировал 7-м, через 4:31 после победителя, Якоба Фульсанга (Astana), и через 10 секунд от своего ближайшего соперника Винченцо Нибали (Trek-Segafredo).

Ранее в этой же гонки тяжелые травмы получил знаменитый бельгийский велогонщик Рэмко Эвенепул. Чемпион Европы-2019 не справился с управлением и вылетел с моста, упав с 15-метровой высоты.