Чемпион Украины по бодибилдингу Любомир Шкодзинский покончил жизнь самоубийством

Михаил Морозов Другие виды спорта 15:43, 26.05.2020

Чемпион Украины по бодибилдингу 2012 года Любомир Шкодзинский покончил жизнь самоубийством в возрасте 26 лет.

Как сообщает интернет-ресурс Тернополяни, спортсмен повесился из-за неудач на работе и проблем в личной жизни. В последнее время он работал персональным тренером по бодибилдингу и фитнесу в одном из залов Тернополя.

Любомир Шкодзинский
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Прощание с молодым человеком проходит сегодня, 26 мая, на территории городской психиатрической больницы.

Шкодзинский выиграл чемпионат Украины в категории до 18 лет в октябре 2012 года, опередив двух спортсменов из Хмельницкой области. Он занимался бодибилдингом более десяти лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач французской футбольной команды "Реймс" покончил з собой из-за коронавируса.

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