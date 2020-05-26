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26 мая • обновлено в 15:52
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Чемпион Украины по бодибилдингу Любомир Шкодзинский покончил жизнь самоубийством

1.6т
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Чемпион Украины по бодибилдингу 2012 года Любомир Шкодзинский покончил жизнь самоубийством в возрасте 26 лет.

Как сообщает интернет-ресурс Тернополяни, спортсмен повесился из-за неудач на работе и проблем в личной жизни. В последнее время он работал персональным тренером по бодибилдингу и фитнесу в одном из залов Тернополя.

Любомир Шкодзинский

Любомир Шкодзинский

Телеграф

Прощание с молодым человеком проходит сегодня, 26 мая, на территории городской психиатрической больницы.

Шкодзинский выиграл чемпионат Украины в категории до 18 лет в октябре 2012 года, опередив двух спортсменов из Хмельницкой области. Он занимался бодибилдингом более десяти лет.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
культуризм и бодибилдинг
Место
Украина Тернополь
Тег
самоубийство
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