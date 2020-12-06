Чемпион Украины добыл тяжелую победу в UFC. Видео

Грузинский боец смешанных единоборств (ММА) Роман Долидзе (8-0), шесть раз выигрывавший чемпионат Украины WWFC, добыл непростую победу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

В главном карде UFC Fight Night on ESPN 19, который прошел в Лас-Вегасе на стадионе "UFC Apex" 32-летний уроженец Батуми победил Джона Аллана Арте. Бой в полутяжелом весе завершился раздельным решением судей в пользу Долидзе: 28-29, 30-27, 29-28.

Напомним, что Долидзе переехал в Украину в 2008 году, поступив в Одесский национальный морской университет. В 2014 году Роман стал чемпионом Европы по грепплингe. Первый бой в ММА Долидзе провел в 2016 году.

В июле этого года Роман эффектно дебютировал в UFC, нокаутировав опытного россиянина Хадиса Ибрагимова (8-3).

После досрочного окончания боя Долидзе начал эмоционально праздновать победу перед лицом Ибрагимова, за что впоследствии извинился.