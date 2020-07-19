Чемпион Украины извинился перед россиянином за "неправильное празднование" победы в UFC

Грузинский боец смешанных единоборств (ММА) Роман Долидзе (7-0), шесть раз выигрывавший чемпионат Украины WWFC, прокомментировал собственное поведение после победы над полутяжеловесом из России Хадисом Ибрагимовым.

На турнире UFC Fight Night: Фигейреду vs. Бенавидез 2 в конце первого раунда он вырубил соперника коленом и победил техническим нокаутом. После досрочного окончания боя Долидзе экспрессивно отпраздновал успех прямо перед поверженным Ибрагимовым.

"Это было немножечко неправильно. Это вызвано тем, что был накал во время взвешивания. Я немножко не понял этого. Но такие вещи мне помогают в октагоне. В октагоне я совсем другой человек, чем в жизни. Мы [до взвешивания] встретились, пообщались. А тут подошел – борзо смотрит на меня. Я думаю: что случилось? Для меня это необычная ситуация. Я извинился, потому что это было немножко неправильно", – объяснил 32-летний грузин в интервью "Спорт-Экспрессу".

Долидзе переехал в Украину в 2008 году, поступив в Одесский национальный морской университет. В 2014 году Роман стал чемпионом Европы по грепплингe. В ММА Долидзе дебютировал в 2016 году.

В начале 2019 года подписал контракт с UFC.