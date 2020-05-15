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16 мая • обновлено в 03:17
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Чемпион Украины "Барком-Кажаны" подали заявку на участие в первенстве Польши

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Чемпион Украины по волейболу клуб "Барком-Кажаны" подал заявку на участие в польской ПлюсЛиге в сезоне 2020/21, но шансы на ее удовлетворение остаются крайне низкими из-за коронавируса.

"Я могу подтвердить, что команды из Берлина и Львова подали заявки на участие в нашем чемпионате. Для нас это большая честь. Из-за пандемии коронавируса мне сложно представить, что в нынешней ситуации в ПлюсЛигу войдут команды из других стран. Но в будущем все возможно. Мы обязательно рассмотрим эти заявки", – передает слова функционера польской волейбольной лиги Камила Скадовски издание Przeglad Sportowy.

"Барком-Кажаны"

"Барком-Кажаны"

Главком

Отметим, что команда "Барком-Кажаны" является двукратным чемпионом Украины, выиграв два последних первенства. Они лидировали и в нынешнем сезоне, однако из-за пандемии коронавируса чемпионат был досрочно завершен без определения победителя.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сентябре 2019 года сборная Украины впервые в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по волейболу.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Волейбол
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