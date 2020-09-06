Чемпион UFC вырубил Ивана Урганта ударом ногой в голову в прямом эфире. Видео

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян принял участие в съемках передачи "Вечерний Ургант".

Под конец программы ведущий Иван Ургант попросил бойца ударить его с такой силой, "чтобы было, что потом рассказать".

"Ударьте от души, люди смотрят. Порадуйте россиян", – сказал Ургант.

В целях безопасности Иван надел защитный шлем на голову. Чемпион, несмотря на боксерскую базу, нанес журналисту мощный хайкик (удар ногой в голову).

Ян бьет Урганта в голову кадр из видео

После этого эфир "Первого канала" был прерван, а затем появились кадры, на которых шоумен лежит на полу, а Ян заканчивает передачу самостоятельно.

Ургант лежит на полу кадр из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, Ян стал чемпионом 12 июля, выиграл поединок за вакантный пояс в легчайшем весе, став вторым чемпионом UFC из России.

Бой против бразильца Жозе Альдо на турнире UFC 251, который проходил на "Бойцовском острове" в Абу-Даби, завершился техническим нокаутом в пятом раунде.

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