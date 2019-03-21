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Чемпион UFC попался на допинге и остался без титула

Чемпион UFC попался на допинге и остался без титула
Титулованный спортсмен сделал заявление
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Американский боец смешанного стиля (ММА) Ти Джей Диллашоу сообщил, что провалил допинг-тест после поединка против соотечественника Генри Сехудо на турнире UFC Fight Night 143.

Ти Джей Диллашоу (слева)

Ти Джей Диллашоу (слева)

Боец написал в Instagram, что узнал о положительном тесте от Американского антидопингового агентства (USADA) и Атлетической комиссии штата Нью-Йорк. Следы какого именно препарата были обнаружены в его организме, спортсмен не указал. Сейчас же его команда пытается понять, как это произошло и как разрешить эту ситуацию.

Диллашоу добровольно отказался от чемпионского пояса в легчайшем весе из уважения к другим бойцам.

Бой против Сехудо в наилегчайшем дивизионе прошел 19 января. Диллашоу проиграл техническим нокаутом. Титул в легчайшем весе в этом поединке не стоял.

За свою карьеру 33-летний американец провел 20 боев, в которых одержал 16 побед и потерпел четыре поражения.

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Тема
UFC
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