Чемпион UFC победил "гильотиной" в первом же раунде. Видео

Максим Иншаков Другие виды спорта 13:07, 22.11.2020 Обновлено: 13:21, 22.11.2020

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем весе (до 56,7 кг) Дейвисон Фигейредо добыл эффектную победу на турнире UFC 255 в Лас-Вегасе (Невада, США).

Поединок против американского бойца Алекса Переса завершился в первом раунде.

Фигейредо неудачно попытался болевым приемом захватить ногу оппонента. Перес попытался выйти на удушающий сзади, но 32-летний бразилец смог развернуться и зажать его шею на "гильотину" – удушающий прием, применяющийся в положениях перед и над противником.

Как сообщал OBOZREVATEL, американский боец Серхио Петтис (19-5) добыл эффектную победу на турнире Bellator 238, который прошел в Инглвуде (штат Калифорния, США). 26-летний уроженец Милуоки сперва обрушил на соперника град ударов , а затем смог захватить его страшной "гильотиной".

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