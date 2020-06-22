Чемпион UFC обвинил магазин в расизме из-за ценника на испанском языке

Михаил Морозов Другие виды спорта 17:02, 22.06.2020

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс нашел расистский подтекст, увидев на ценнике в одном из магазинов одежды в Альбукерке, штат Нью-Мексико, надпись на испанском языке.

В Нью-Мексико живет большое количество испаноязычного населения, а слово "Negro", которое так не понравилось бойцу, переводится с испанского на английский как "черный". Тем не менее, это не остановило Джонса, который решил поделиться увиденным с пользователями Twitter.

"Я прекрасно знаю, как переводится слово "черный" на испанский язык, но я все же считаю, что магазин Hollister подобрал бесчувственные и оскорбительные слова. Можете называть меня чувствительным, но я был оскорблен", – написал боец.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джонс объявил об уходе из UFC, не сумев договориться по деньгам с промоушеном.

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