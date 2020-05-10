Чемпион UFC нокаутом защитил титул и неожиданно завершил карьеру

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Генри Сехудо добыл яркую победу над соотечественником Домеником Крусом, защитив пояс чемпиона организации в легчайшем весе.

Сехудо - Крус

Один из центральных поединков в рамках турнира UFC 249 в Джексонвилле, штат Флорида завершился во втором раунде

Сехудо - Крус

По ходу боя у Сехудо открылось сильно кровотечение и рефери сделал паузу для осмотра врачами. После короткого перерыва Сехудо кинулся в атаку и сразу же попал коленом в голову Круза, отправив того на настил.

Сехудо - Крус

После победы 33-летний Сехудо поблагодарил фанатов, а также главу UFC Дэйну Уайта и неожиданно объявил о том, что решил завершить карьеру.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центральном бою вечера американец Джастин Гэтжи сенсационно победил соотечественника Тони Фергюсона и завоевал титул временного чемпиона в легком весе.

Кроме того, экс-чемпион UFC в легком весе Энтони Петтис победил Дональда Серроне в матче реванше. Поединок завершился единогласным решением судей в пользу Петтиса 29-28, 29-28, 29-28.

В еще одной встрече француз Фрэнсис Нганну добыл эффектную победу нокаутом над суринамцем Жаирзиньо Розенструйком.

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