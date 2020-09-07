Чемпион UFC нокаутировал Ивана Урганта: спортивные итоги 6 сентября

Александр Чеканов Другие виды спорта 09:23, 7.09.2020 Обновлено: 09:30, 7.09.2020

Сборная Украины разгромно проиграла Испании в Лиге наций, а чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян в прямом эфире нокаутировал ведущего Первого канала Ивана Урганта.

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Кроме того, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал причины поражения от Испании. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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