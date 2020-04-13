Чемпион UFC Джон Джонс рассказал о проблемах с алкоголем

Михаил Морозов Другие виды спорта 15:34, 13.04.2020

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс признался, что испытывает проблемы с алкоголем.

"Я слишком сильно напиваюсь, когда пью алкоголь. Но я не позволю этому перевесить все мои хорошие качества. Некоторые люди акцентируют внимание на том, что их интересует. Я фокусируюсь на своих хороших чертах, и это позволяет мне побеждать каждый год", – цитирует слова Джонса издание BJPenn.

Джон Джонс
FightTime

Отметим, что несколько недель назад боец был арестован по обвинениям в нетрезвом вождении, небрежной эксплуатации огнестрельного оружия, владении открытой бутылки алкоголя по время вождения и отсутствии страховки на автомобиль.

Свой последний бой Джонс (26-1) провел на турнире UFC 247, победив в титульном бою Доминика Рейеса (12-1) по решению судей.

Как сообщал OBOZREVATEL, боец UFC Майк Перри вырубил незнакомца на улице и опубликовал видео нокаута.

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