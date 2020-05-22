Чемпион UFC Джон Джонс объявил об уходе

Михаил Морозов Другие виды спорта 09:57, 22.05.2020 Обновлено: 10:07, 22.05.2020

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс заявил, что прекращает сотрудничество с промоушном после того, как им не удалось договориться по деньгам.

“Даже не начав обсуждать со мной цифры за бой с Френсисом Нганну, в UFC заявили, что не собираются платить мне больше за супербой с ним и мой переход в тяжелую весовую категорию. Был рад с вами работать, увидимся через годик или два. Если вы будете готовы лучше вести бизнес, то я вернусь", – написал Джонс в серии записей на Twitter.

Джон Джонс

Напомним, что Нганну добыл молниеносную победу над Жаирзиньо Розенструйком на UFC 249, нокаутировав его за 20 секунд. Что касается чемпиона в полутяжелом весе, то он защитил свой титул на 247-м номерном турнире промоушна, одолев Доминика Рейеса в феврале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джонс признался, что испытывает серьезные проблемы с алкоголем.

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