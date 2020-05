Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс заявил, что прекращает сотрудничество с промоушном после того, как им не удалось договориться по деньгам.

“Даже не начав обсуждать со мной цифры за бой с Френсисом Нганну, в UFC заявили, что не собираются платить мне больше за супербой с ним и мой переход в тяжелую весовую категорию. Был рад с вами работать, увидимся через годик или два. Если вы будете готовы лучше вести бизнес, то я вернусь", – написал Джонс в серии записей на Twitter.

Джон Джонс

Before even discussing numbers, the UFC was unwilling to pay more for the Francis super fight / for me to move to heavyweight. Said I could possibly earn more in pay-per-view buys. — Jon Bones Jones (@JonnyBones) May 21, 2020

It’s been fun you guys, maybe I’ll see you all in a year or two. — Jon Bones Jones (@JonnyBones) May 21, 2020

Maybe when they’re ready to do better business I’ll come back, until then health fitness and family. — Jon Bones Jones (@JonnyBones) May 21, 2020

Напомним, что Нганну добыл молниеносную победу над Жаирзиньо Розенструйком на UFC 249, нокаутировав его за 20 секунд. Что касается чемпиона в полутяжелом весе, то он защитил свой титул на 247-м номерном турнире промоушна, одолев Доминика Рейеса в феврале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Джонс признался, что испытывает серьезные проблемы с алкоголем.

