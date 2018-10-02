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Чемпион России пригрозил взорвать самолет и поплатился

1.7тЧитать материал на украинском

Чемпион России по бодибилдингу среди юниоров Павел Гец был снят с самолета в московском аэропорту Шереметьево после угрозы взорвать воздушное судно. Бодибилдеру возвращавшемуся в Пермь не понравилось место, которое ему досталось в салоне, и он начал ругаться со стюардессами.

"Девушек не запугать, они видели всякое дерьмо, поэтому быстро Павел успокоился и сел на свое кресло. К несчастью, в конце он решил поставить точку и вполголоса выдал фразу: “Взорвать самолет надо”, - сообщает Telegram-канал Mash.

Чемпион России пригрозил взорвать самолет и поплатился

Павел Гец

Павел Гец

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Следуя протоколу, стюардессы сразу вызвали командира экипажа, который в свою очередь вызвал полицию. Полицейские сняли Геца с самолета и доставили в отделение.

Напомним, что в начале этого года жену знаменитого российского футболиста со скандалом выставили из самолета.

Читайте все новости по теме "культуризм и бодибилдинг" на OBOZREVATEL.

Тема
культуризм и бодибилдинг
Место
РоссияМосква
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Кругом москалики обосрутся, даже в родной Рассее... Улыбнуло!!!
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http://snip.li/DpszH
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