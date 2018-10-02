Чемпион России пригрозил взорвать самолет и поплатился

Чемпион России по бодибилдингу среди юниоров Павел Гец был снят с самолета в московском аэропорту Шереметьево после угрозы взорвать воздушное судно. Бодибилдеру возвращавшемуся в Пермь не понравилось место, которое ему досталось в салоне, и он начал ругаться со стюардессами.

"Девушек не запугать, они видели всякое дерьмо, поэтому быстро Павел успокоился и сел на свое кресло. К несчастью, в конце он решил поставить точку и вполголоса выдал фразу: “Взорвать самолет надо”, - сообщает Telegram-канал Mash.

Павел Гец

Следуя протоколу, стюардессы сразу вызвали командира экипажа, который в свою очередь вызвал полицию. Полицейские сняли Геца с самолета и доставили в отделение.

В Шереметьево сняли с рейса жителя Перми, который пригрозил взорвать самолет, потому что ему не понравилось место. Судя по видео, которое он снял, парень плохо понимает последствия таких заявлений pic.twitter.com/RdL7JeKxC0 — НТВ (@ntvru) 1 октября 2018 г.

Напомним, что в начале этого года жену знаменитого российского футболиста со скандалом выставили из самолета.