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12 сентября • обновлено в 00:05
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Чемпион России вышел из дома и исчез

1.8т Читать материал на украинском

Чемпион России по сноубордингу Андрей Палькин пропал без вести в городе Златоусте Челябинской области.

Андрей Палькин

Андрей Палькин

Он ушел из дома 4 сентября и с тех пор на связь с родными не выходил, сообщили в среду в ГУ МВД региона.

"4 сентября принято заявление от матери 26-летнего спортсмена. По ее словам, он и раньше мог какое-то время не появляться дома, но при этом всегда находился на связи. По заявлению матери в городе организованы розыскные мероприятия по установление местонахождения пропавшего", — сообщили в пресс-службе полицейского главка Урала.

К поискам спортсмена подключились и волонтеры, которые помогают в распространении листовок с приметами спортсмена.

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Как сообщал OBOZREVATEL, тело призерки Олимпийских игр 1992 года в горнолыжном спорте было обнаружено гражданской гвардией Испании в районе горы Ла-Пеньота, сообщает Marca.

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Тема
сноуборд
Место
Россия Челябинск
Тег
Новости России
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
росия это зона гетто концлагерь
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