Чемпион России вышел из дома и исчез

Чемпион России по сноубордингу Андрей Палькин пропал без вести в городе Златоусте Челябинской области.

Андрей Палькин

Он ушел из дома 4 сентября и с тех пор на связь с родными не выходил, сообщили в среду в ГУ МВД региона.

"4 сентября принято заявление от матери 26-летнего спортсмена. По ее словам, он и раньше мог какое-то время не появляться дома, но при этом всегда находился на связи. По заявлению матери в городе организованы розыскные мероприятия по установление местонахождения пропавшего", — сообщили в пресс-службе полицейского главка Урала.

К поискам спортсмена подключились и волонтеры, которые помогают в распространении листовок с приметами спортсмена.

Новости В России пропал ставший легендарным мексиканский фанат

Как сообщал OBOZREVATEL, тело призерки Олимпийских игр 1992 года в горнолыжном спорте было обнаружено гражданской гвардией Испании в районе горы Ла-Пеньота, сообщает Marca.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.